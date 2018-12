Revivez les meilleurs moments du Standard en Europa League

Le Standard entame sa campagne d’Europa League par un lourd déplacement. Le FC Séville, quintuple vainqueur de la compétition. Les liégeois subissent d’entrée la loi andalouse. Malgré un but de Djenepo, le score est sans appel : 5 buts à 1. Le chemin sera long dans cette coupe d’Europe. Michel Preud'homme ne peut que constater le fossé qui sépare alors les Sévillans de son équipe. "Il me faudrait une deuxième vie à la tête du Standard pour égaler Séville", disait-il.

Une deuxième vie qui commence deux semaines plus tard à la maison. Sclessin est un endroit sacré où le Standard va régulièrement briller dans cette compétition. Première étape, face à Akhisarspor. Dans un match où le Standard prend les commandes via Renaud Emond, les Liégeois vont se forger une vraie identité. Le sauveur s’appellera Moussa Djenepo. Il offre le but de la délivrance pour une première victoire dans la compétition. La saison européenne est lancée.

Le tournant Krasnodar

Pour son troisième rendez-vous, le Standard reçoit une équipe russe qui a battu Séville lors de la deuxième journée. Les Rouches sont clairement mis en difficulté en début de match. Mais la deuxième période démontre comme le football peut être magnifique par moments. Emond inscrit une volée sortie de nulle part et Laifis signe une tête ravageuse dans les dernières secondes. Inespéré.

Pour la quatrième rencontre, le Standard se déplace en Russie. Là-bas, le Standard va craquer. Après avoir mené au score, les Liégeois concèdent deux buts dans le dernier quart d’heure. Il faudra un miracle face à Séville à domicile entretenir l’espoir de la qualification.

Le match face à Séville sera lui historique. Face à une équipe de Séville devenue entre temps leader en Liga, les Liégeois vont livrer le match le plus incroyable de leur saison.