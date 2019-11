Renaud Emond : "Fiers de l'emporter collectivement contre cette grande équipe"

Alors qu'il n'avait pas le droit à l'erreur ce jeudi soir contre Francfort, le Standard a réalisé l'exploit en venant à bout des Allemands (2-1). C'est Maxime Lestienne, fraîchement monté au jeu, qui a donné la victoire aux Rouches en toute fin de match. A l'interview d'après-match, tous les Liégeois étaient évidemment comblés par cette victoire qui garde les Rouches dans la course à la qualification.

"C'était un match éprouvant, sur un terrain très gras, ce n'était pas facile. On est allés chercher cette victoire à l'arrachée, ça fait un bien fou. En plus, on reste en course pour se qualifier" explique le capitaine des Rouches, Renaud Emond.

Omniprésent, Emond a eu un pied (ou un front...) dans le premier but des Rouches, sa déviation au premier poteau sur corner permettant à Zinho Vanheusden de tromper le portier allemand. "C'était travaillé à l'entraînement. J'ai su toucher la balle au bon moment, je suis très content, mais au final, ce qu'on retient c'est cette victoire collective. Tout le monde a tout donné, même ceux qui sont rentrés, et on est fiers de l'emporter contre cette grande équipe" renchérit-il.

Au final, ce match retour s'est soldé sur le même score que le match aller, 2-1. Le Standard et Francfort sont donc à égalité parfaite. La qualification se jouera donc sur des détails infimes. "On le sait, on le savait que ça pouvait se jouer à un but. Maintenant , on va tout donner pour ne rien regretter" conclut Emond.