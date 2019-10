Renaud Emond dépité : "On a pris une leçon"

Dominé dans tous les compartiments du jeu par une équipe d'Arsenal remaniée, le Standard a sombré à l'Emirates ce jeudi soir. Balayés 4-0, les Rouches étaient évidemment déçus après la rencontre, conscients d'être passés à côté du rendez-vous.

C'est un Renaud Emond fataliste, dépité que nous avons retrouvé après le match : "Je pense qu’on les a un peu trop respectés, on aurait dû un petit peu plus leur rentrer dedans dans les 15 premières minutes, on était trop loin de l’homme et en Europe, chaque erreur se paie cash. On l’a vu, on lâche une passe, ils en profitent, on lâche un marquage, c’est dedans, c’est le haut niveau, on a pris une leçon ce soir."

Un scénario douloureux qui rappelle une autre défaite face à Séville la saison dernière. En Andalousie, les Rouches avaient été totalement dépassés et s'étaient inclinés 5-1. Un résultat que les Liégeois voulaient à tout prix éviter contre Arsenal : "On a pris une casquette à Séville l’année dernière, on a vécu la même chose ce soir. C’est surtout la manière qui fait mal ce soir. On avait dit avant le match que même si on ne prenait pas de point ce soir, on allait éviter de prendre une casquette, c’est raté." expliquait-il.

Mathématiquement tout n'est évidemment pas perdu pour le Standard qui présente le bilan de 3/6, à égalité avec Francfort : "On doit encore jouer deux fois contre eux et sera à nous de relever la tête et de montrer que ce n’était qu’un accident ce soir."