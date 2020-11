Raskin : "On a retrouvé l'énergie collective, de bon augure avant d'affronter Anderlecht"

En Europa League, ce jeudi soir, le Standard de Liège s’est imposé dans les arrêts de jeu face au Lech Poznan dans le groupe D (2-1). Une victoire qui permet encore de rêver à la qualification et qui redonne surtout un boost mental aux Liégeois.

"Mon niveau aujourd’hui ? Je pense qu'on a retrouvé le Raskin d'avant le covid, surtout dans l'impact défensif. Ca fait du bien de retrouver mes sensations. Je suis très content, mais surtout très content de la victoire car ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué comme ça, surtout en première période. On a un peu adapté le système, on voit que ça fait la différence. On savait qu'ils allaient presser à deux dans l'axe donc on a placé Bokadi un peu plus haut pour créer des décalages. On était au-dessus d'eux en première période. Il y a malheureusement l'exclusion d'Oulare, mais elle n'est pas méritée je pense", a indiqué le jeune Nicolas Raskin à notre micro.

>> LIRE AUSSI : Laifis, sauve le Standard en fin de match: "Une très bonne mentalité de la part de mes équipiers, on a tout donné"

"C'est 100% Standard ce match. L'équipe aujourd'hui, tout le monde était ensemble. On a retrouvé l'énergie collective qu'on avait au début de l'année. C'est de bon augure pour le match contre Anderlecht ce week-end. Ce sera un match très important pour nous, nos supporters et le classement général. Un Clasico, ça ne se joue pas, ça se gagne. On va donner le maximum pour eux qui ne seront pas présents", a aussi précisé le médian belge.

Ce fameux duel entre le Sporting d'Anderlecht et le Standard de Liège se tiendra dimanche à 18H15.