Rapidement mené, Arsenal s'en sort grâce à Lacazette et Aubameyang face à Valence

3-1 : But de Aubameyang - Arsenal - FC Valence - 02/05/2019 But pour Arsenal ! Le but du break pour Arsenal ! Mkhitaryan mène une phase de transition rapide et percute en venant la gauche et tente une frappe qui est déviée par la défense. Les Gunners sont hauts et récupèrent le ballon, Kolasinac a vu son partenaire au 2e poteau et ajuste son centre pour lui. Aubameyang, tout seul, reprend aisément de volée et marque le 3e but.