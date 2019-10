Rafael Forster laisse bouche bée tout un stade avec un superbe coup franc - © ATTILA KISBENEDEK - AFP

Le superbe coup franc de Rafael Forster - Ferencvaros - Ludogorets Razgrad - 03/10/2019 Sur le papier, ce n’était pas l’affiche la plus prestigieuse de la soirée. Pourtant, Ferencvaros-Ludogorets a tenu toutes ses promesses (0-3). Ludogorets a battu Ferencvaros sur ses terres avec un départ sur les chapeaux de roues ! Lukoki a ouvert le score dès la première minute de jeu. Mais le public a surtout vibré à la 40e minute de jeu. Rafael Forster a inscrit un très joli coup-franc, laissant bouche-bée son coach et tout le stade. Dans une première mi-temps décidément fort animée puisqu’en plus de ces deux buts, on a également eu droit à une exclusion. Celle de Grigore, toujours du côté de l’équipe bulgare donc, pour un deuxième carton jaune. En deuxième période, Forster y allait de son doublé en déviant avec subtilité un coup de coin de son équipe pour le 3-0. Les Bulgares se mettaient alors à l’abri, malgré leur infériorité numérique. Ils sont leaders du groupe H avec six unités.