Quels sont le cas de figure qui permettraient au Standard de se qualifier ?

Question : Si vous êtes Michel Preud'homme et si à la 75ème minute Séville est mené 0-1 et que Akhisar et le Standard partagent, poussez-vous votre équipe à tout faire pour marquer, en prenant le risque d’un contre fatal ? Ou à bétonner derrière, en priant pour que Séville n’égalise pas ?

1/ Le Standard fait un meilleur résultat que Séville. Par exemple, il partage et Séville perd. Ou il gagne et Séville partage. Une défaite de Séville est peu probable, sur son terrain. Par contre, un partage n’est pas exclu vu la qualité de Krasnodar et sa motivation à terminer 1er du groupe afin d’être tête de série lors du tirage au sort des 1/16èmes de finale.

Le Standard joue son avenir en Europa League ce jeudi soir sur la pelouse du club turc d’Akhisar Belediyespor. Les Rouches n’ont pas leur sort entre les mains, le résultat de l’autre rencontre entre le FC Séville et Krasnodar sera en effet capital. Si les chances de qualification pour les seizièmes de finale de la compétition sont minces, elles existent bel et bien. Les Liégeois ne peuvent cependant plus espérer que la 2ème place du groupe.

Voici les critères en cas d'égalité :

a. plus grand nombre de points obtenus dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;

b. meilleure différence de buts dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;

c. plus grand nombre de buts marqués dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;

d. plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;



e. si, après l’application des critères a) à d), plusieurs équipes sont toujours à égalité, les critères a) à d) sont à nouveau appliqués exclusivement aux matches entre les équipes restantes afin de déterminer leur classement final. Si cette procédure ne donne pas de résultat, les critères f) à l) s’appliquent dans l'ordre indiqué aux équipes encore à égalité ;



f. meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe ;

g. plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe ;

h. plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans tous les matches du groupe ;

i. plus grand nombre de victoires dans tous les matches du groupe ;

j. plus grand nombre de victoires à l'extérieur dans tous les matches du groupe ;

k. total le plus faible de points disciplinaires sur la base uniquement des cartons jaunes et des cartons rouges reçus durant tous les matches du groupe (carton rouge = 3 points, carton jaune = 1 point, expulsion pour deux cartons jaunes au cours d'un match = 3 points) ;

l. meilleur coefficient de club (voir l'annexe D).