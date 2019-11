Que faut-il savoir sur le Vitoria, l'adversaire du Standard en Europa League ?

Le Vitoria Guimarães n’a pas joué ce week-end. Les futurs adversaires du Standard de Liège étaient au repos forcé lors du quatrième tour de la coupe du Portugal dont ils ont été éliminés sans gloire le mois dernier par Sintra, pensionnaire de la troisième division, et plus connu jusque-là pour ses palais majestueux, son château de contes de fées et ses manoirs fascinants que pour son équipe de football !

Les Conquistadores n’ont donc plus joué un seul match depuis le 10 novembre dernier. Battus (pour la première fois à domicile) dans le derby contre Braga, ils restent donc sur une mauvaise note.

En deuil

Le Vitoria est en deuil. Son ancien président Antonio Rodrigues Guimarães est décédé il y a moins de deux semaines à l’âge de 80 ans. Sous sa présidence, Guimarães disputa la finale de la coupe du Portugal et c’est lui qui fut à la base du projet de construction du stade. Il entra en fonction à une période difficile, juste après le 25 avril et la révolution des œillets.

Quelques semaines plus tôt, c’est une autre (très) grande personnalité de la ville qui s’en est allée, l’homme politique Diogo Freitas do Amaral, ancien ministre des Affaires étrangères et président de l’Assemblée générale des Nations unies. Fondateur du CDC (Centre démocratique et social) au lendemain de la révolution, il était considéré par beaucoup comme le père de la démocratie portugaise. La famille Freitas do Amaral est une des plus illustres de la ville et du Portugal.

Laisser la possession à l’adversaire… sauf à Sclessin

Lors des quatre premiers matches, le Vitoria a laissé la possession du ballon à l’équipe adverse. Contre Arsenal (62% à Guimarães et 64% à l’Emirates) et contre Francfort (55%). Seule exception, le Standard, qui a laissé la possession aux Portugais (55%, exactement comme Francfort à Sclessin). A Arsenal et à Francfort, ce fut plus net encore, les Liégeois laissant 61% de la possession à l’adversaire.

C’est à Sclessin, que les Portugais ont fait le plus grand nombre de tirs cadrés : six (cinq à l’Emirates et quatre à domicile contre les Gunners, deux seulement contre Francfort).

Avec le Higuain de Palmeiras

Par rapport au match aller en Belgique, on devrait découvrir quelques nouveaux visages. L’arrière droit Falaye Sacko revient d’un long périple avec son équipe nationale, le Mali, avec lequel il n’a pas joué. Sorti blessé contre Francfort, il n’a donc plus joué depuis le 3 octobre et manque donc de rythme. C’est l’international vénézuélien Victor Garcia qui devrait le remplacer.

L’attaquant de pointe devrait être Bruno Duarte, le transfert le plus cher de l’histoire du club (600.000 euros). Le Brésilien a fait trembler Arsenal en donnant l’avance aux Portugais dans un Emirates Stadium stupéfait et c’est encore lui qui a donné au Vitoria son premier point dans la compétition en égalisant dans les derniers instants face aux Gunners. Formé au Palmeiras, à São Paulo, avec Gabriel Jesus, l’attaquant de Manchester City, il y était souvent comparé à… Gonzalo Higuain.

En défense centrale, aux côtés du Burkinabais Edmon Tapsoba, le roi des penalties (6 transformés déjà cette saison et meilleur buteur du club), on devrait retrouver non plus l’Ukrainien Valeriyi Bondarenko qui porte une attelle après s’être fracturé un doigt de la main droite, mais Federico Venancio. Son papa Pedro, ancien joueur du Sporting Portugal, fut international au temps de Paulo Futre et Rui Barros. Il était d’ailleurs sur la pelouse du stade Roi Baudouin le 6 juin 1989 lorsque la Belgique avait surclassé le Portugal 3-0 en qualification pour la Coupe du Monde 1990 en Italie. Un cauchemar pour Venancio dont l’adversaire direct, Marc Van Der Linden, avait d’ailleurs inscrit deux buts, Jan Ceulemans inscrivant le troisième. Le coach national était Walter Meeuws. Enzo Scifo était resté sur le banc en compagnie de Gilbert Bodart et le gardien des Diables Rouges était… Michel Preud’Homme.