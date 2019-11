Que faut-il savoir sur la ville de Guimarães, le berceau du Portugal ?

Vieille de plus d’un millénaire, Guimarães est le berceau du Portugal. Son premier roi, Alphonse Henriques, y est né. C’est dans cette cité historique que se sont déroulés les faits marquants qui ont mené à l’indépendance du Portugal.

Située dans le district de Braga et dans l’ancienne province du Minho, la ville compte aujourd’hui plus de 54.000 habitants et est divisée en 20 paroisses (freguesias).

Ses habitants s’appellent les Vimaranenses dont l’origine viendrait d’un certain Vimara Peres qui, à la moitié du neuvième siècle, y établit le centre gouvernemental du comté Portucalense, l’embryon territorial du Portugal, qu’il avait conquis pour le Royaume des Asturies où il mourut.

Guimarães est situé dans une région où le vert recouvre la terre : les montagnes avec de vastes forêts de pins (la filière industrielle constituée autour du pin, au Portugal, emploie plus de 50.000 personnes et pèse 3,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont près de 44% à l’exportation) et les vallées avec de grands vignobles. Ah, ces fameuses tonnelles de vignes sous lesquelles j’en ai passé des vacances durant ma tendre enfance.

O Paço dos Duques de Bragança

Le Palais des Ducs de Bragance fut construit au début du quinzième siècle par le premier duc de Bragance, Alphonse Henriques, fils naturel du roi Jean 1er. Outre l’aspect insolite de ses 39 hautes cheminées de brique, ce grand manoir se caractérise par l’épaisseur de ses murs et une architecture unique dans la péninsule ibérique, influencée par les nombreux voyages d’Alphonse notamment en Bourgogne. Il est aujourd’hui la résidence officielle du Président de la République lors de ses visites dans le Nord.

O Castelo

Entre légende et héroïsme, le château domine la ville. Il fut construit vers 968 par Mumadona, une comtesse galicienne pour permettre à la population de s’y réfugier lors des invasions des Vikings et des Maures. C’est entre ses murs que naquit Alphonse Henriques lequel deviendra le premier roi du Portugal.

Classé Monument National depuis 1910, O Castelo fut élu en 2007 une des sept merveilles du Portugal. Il est composé de sept tours carrées dont celle de l’Hommage de 28 mètres de hauteur au sommet de laquelle vous pouvez monter.

O Largo da Oliveira

Cette belle place médiévale doit son nom à un olivier séculaire qui y est planté. Entourée de pittoresques maisons typiques, dont celle des Lobo Machado, famille historique à Guimarães, le Largo de l’olivier est le cœur de la ville. Toutes les rues y convergent. Un curieux kiosque gothique, érigé lors du règne de Don Alphonse 4, commémore la bataille du Salado où les Portugais ont vaincu les forces du Royaume maure de Grenade, en 1339. Sur la place, plusieurs cafés avec d’agréables terrasses vous accueillent. Le soir, le Largo est animé par les étudiants qui y mettent une belle ambiance.

O Teleferico

C’est probablement le tout premier téléphérique à être entré en fonction au Portugal, le 11 mars 1995. Il vous transporte de la ville à la montagne de la Penha, un des plus grands centres d’attraction touristique de la région, et vous offre un point de vue à couper le souffle sur la montagne et la vallée. La statue du Pape Pie IX est le point culminant de la région et on peut y visiter un des plus splendides lieux de culte de tout le nord du pays, le Sanctuaire Notre Dame du Carmel autour duquel on retrouve des restaurants et des bars, un hôtel, un centre équestre, un minigolf, un circuit de cyclo-cross, des routes piétonnes et un magnifique parc de camping de montagne.

O Estadio Don Afonso Henriques

Restauré pour accueillir l’Euro 2004 de football, c’est l’arène du Vitoria Sport Clube. Il a une capacité de 30.000 places et l’affluence moyenne est de 16.000 spectateurs. Cette belle enceinte a accueilli la demi-finale de la Ligue des nations entre les Pays-Bas et l’Angleterre et le match pour la troisième place au mois de juin dernier. A l’entrée, trône une imposante statue à l’effigie de Afonso Henriques, le premier roi du Portugal qui a donné son nom au stade. On retrouve le monarque dans la même posture guerrière, arborant son épée, sa cotte de mailles et son bouclier, sur l’écusson du club. Né d’un père Français et d’une mère espagnole il est le symbole de la fierté de la ville.