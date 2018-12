Preud'homme veut croire à la qualification : "Si on n'est pas à notre meilleur niveau, on n'a aucune chance"

A la veille de la dernière journée de la phase de poules de l’Europa League qui verra le Standard affronter le club turc d’Akhisar Belediyespor dans une rencontre qui peut s’avérer décisive, Michel Preud’homme veut croire jusqu’au bout à une possible qualification pour les seizièmes de finale.

"La première motivation, c’est de gagner ce match car c’est la seule manière d’éventuellement encore espérer une qualification (en cas de défaite de Séville à domicile contre Krasnodar, un partage serait également qualificatif, ndlr). Ça dépendra aussi évidemment du résultat de l’autre rencontre de cette poule puisque le nombre de buts qu’on pourrait marquer demain soir ne comptera pas dans la balance. On doit juste essayer de gagner le match. Après, on verra. Espérons que Krasnodar ait envie d’être premier du groupe, avance le coach des Rouches au micro de la RTBF. Ensuite, il peut y avoir d’autres motivations comme celle de prendre 12 points dans un groupe de Coupe d’Europe ou celle de faire un résultat à l’extérieur. On peut aussi penser plus loin en pensant à augmenter notre coefficient pour les prochaines Coupes d’Europe."

"Akhisar est une bonne équipe. Elle n’avait pas beaucoup d’expérience sur la scène européenne mais elle a appris. Il y a beaucoup de qualités techniques, on l’a vu au match aller. Ils avaient été très dangereux, notamment sur les phases arrêtées. On avait eu énormément de difficultés. Et puis, une équipe à domicile est toujours plus redoutable. Indépendamment de tout le reste, si on fait un bon résultat ici, c’est déjà une bonne prestation, assure encore MPH. On va essayer d’être à notre meilleur niveau. Si on ne l’est pas, on n'a aucune chance."

Et l'entraîneur liégeois de conclure à propos de son effectif : "On travaille sur deux systèmes de jeu pour essayer de ne pas être trop prévisible. Il n’y aura pas de grandes surprises dans le onze aligné parce que si on veut trop surprendre, on risque de déstabiliser ses propres joueurs, sourit-il. Tous les joueurs sont prêts mais Obbi Oularé, qui a joué pour la première fois 90 minutes samedi dernier, et Paul-José Mpoku, qui revient de blessure, ne pourront pas disputer tout le match."