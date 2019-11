Preud'homme : "Il n'y a pas beaucoup d'espoir, même si Guimaraes m'a promis d'essayer"

Le Standard a essayé contre le Vitoria Guimaraes, mais n’est pas parvenu à gagner. Ce partage (1-1) conjugué à la victoire de Francfort à Arsenal rend la tâche des Rouches presque impossible en Europa League. Ils devront battre Arsenal et espérer un faux pas de Francfort contre le Vitoria.

Le coach nourrit forcément des regrets à l’issue de la rencontre : "Guimaraes a été dangereux à certaines périodes de match. On s’est créé certaines occasions très nettes, mais comme on l’a répété ces dernières semaines il faut les mettre au fond. On n’en a pas dix dans ce genre de match. Ils ont perdu tout juste 0-1 contre Francfort, partagé contre Arsenal donc ce n’est pas facile. Et en plus les circonstances de jeu étaient compliquées pour les deux équipes. On a eu les opportunités de faire mal à un certain moment, ce qui est malheureux c’est qu’on encaisse ce but avant la pause."

Preud’homme reconnaît qu’il ne s’attendait pas forcément à une victoire de Francfort à Arsenal. Un résultat qui réduit nettement les espoirs du Standard de poursuivre son parcours européen : "Il n’y a pas beaucoup d’espoir. Francfort qui doit gagner à domicile dans son ambiance, face à un Guimaraes qui va sûrement essayer, ils me l’ont promis au vestiaire, de faire le maximum. Mais je crois qu’un Francfort qui doit gagner à domicile va le faire."

Une petite frustration pourrait naître du côté de Sclessin. Pour la deuxième année consécutive, les hommes de MPH réalisent une bonne phase de groupe et risquent bien de ne pas s’en sortir. Ils pourraient à nouveau totaliser dix points sans pour autant se qualifier. "C’est malheureux mais bon c’est comme ça, il y a des équipes qui vont peut-être passer avec six, sept, huit points. Et nous, on aura peut-être dix points sans passer, c’est dommage."