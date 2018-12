Preud'homme : "Avec 10 points, c'est une bonne campagne"

Le Standard a été éliminé de l’Europa League ce jeudi soir. Malgré la déception, Michel Preud’homme a voulu mettre en avant la bonne campagne européenne de son équipe.

"La première mi-temps n’a pas été suffisante mais la deuxième a été bonne. On a eu les occasions pour gagner ce match. Malheureusement, on n’a pas mis le ballon au fond. En première période, le plan de travail n’a pas toujours été respecté, regrette le coach des Rouches. A la pause, j’ai donc réexpliqué ce qu’on avait fait à l’entraînement, j’ai retapé sur le clou une fois de plus. Ça a mieux fonctionné après cela. Quand on veut construire quelque chose, il faut beaucoup de patience."

Avec 10 points, trois victoires et un partage, le bilan de la campagne est assez satisfaisant malgré l’élimination.

"Le bilan est positif, confirme MPH. On aurait même pu se qualifier avec ce nombre de points. Il y a plusieurs choses qu’on peut regretter. Comme ne pas marquer plusieurs buts en fin de match contre Séville alors qu’on a eu d’énormes possibilités avec notamment des joueurs seul sur la ligne, … C’est arrivé à Krasnodar, c’est arrivé contre Séville et c’est encore arrivé aujourd’hui. En Europe, si vous ne marquez pas ces buts-là, il y a des gros problèmes."

Et Preud’homme de conclure en pointant du doigt les aspects positifs de cette campagne : "L’équipe s’est battue. Elle a gagné les trois matches à domicile. Il y a longtemps, je crois, qu’il n’y avait plus eu de victoire européenne à Sclessin. En plus, ce n’était pas contre n’importe qui. C’est très positif. On prend un point en déplacement, on aurait pu en prendre plus mais on termine avec dix points, c’est une bonne campagne."