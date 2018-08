Preud'homme après le tirage de l'Europa League : "L'ambition est là mais la réalité, c'est autre chose"

Le Standard connaît depuis ce vendredi ses trois adversaires pour la phase de groupes de l’Europa League. Il s’agit des Espagnols de Séville, des Russes de Krasnodar et des Turcs d’Akhisarspor. Un tirage plutôt ouvert qui devrait permettre aux Rouches de jouer leurs cartes à fond.

Si le club andalou n’est évidemment plus à présenter, Michel Preud’homme avoue qu’il devra prendre du temps pour approfondir ses connaissances de ses deux autres rivaux.

"Je connais évidemment le nom de Krasnodar qui apparaît régulièrement pendant les Coupes d’Europe mais je dois analyser leur jeu pour pouvoir dire exactement qu’elles seront nos chances, explique-t-il au micro de la RTBF. Quand on connaît le pouvoir financier des équipes russes, on sait quand même qu’il y a des qualités. L’équipe turque a, quant à elle, gagné la Coupe et la Supercoupe la saison dernière. Ça veut dire qu’il y a quand même un certain niveau."

Si l’objectif est clairement de passer l’hiver, l’entraîneur liégeois préfère éviter de le crier trop fort.

"Bien sûr, on veut aller le plus loin possible, on est ambitieux. Maintenant, il faut que j’analyse les forces en présence avant de me prononcer sur nos chances. L’ambition est là mais la réalité, c’est autre chose" conclut prudemment MPH.

"En voyant le tirage, je crois que c’est faisable. On va essayer de faire des bons résultats en déplacement. Séville, c’est un club connu dans le monde entier qui est souvent en finale de l’Europa League, mais c’est sûr qu’on aurait bien voulu avoir une plus grosse affiche. On espère qu’on va passer et qu’on rencontrera des plus gros clubs" avance de son côté Paul-José Mpoku.