Preud'homme: "A nous d'essayer de créer une surprise devant notre public" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Preud'homme: "A nous d'essayer de créer une surprise devant notre public" - Europa League -... "Il va falloir partir sur les bases du match aller tout en apportant un petit truc en plus si nous voulons gagner ou signer un bon résultat", a déclaré Michel Preud'homme mercredi en conférence de presse. Jeudi, le Standard de Liège défiera l'Eintracht Francfort (19h) lors de la 4e journée du groupe F de l'Europa League, un match déjà crucial en vue de la qualification. "En Allemagne c'était pas mal mais il nous a manqué quelques petites choses", a ajouté 'MPH' en évoquant la défaite 2-1 fin octobre à la Commerzbank-Arena. Les Liégeois tenteront de conserver leur brevet d'invincibilité à domicile sur la scène européenne, qui tient depuis décembre 2014 et une défaite contre Feyenoord (0-3) en Europa League. "Il y a un avantage à jouer à la maison mais pour nous c'est un peu particulier. On va essayer de maintenir cette tradition. Nous partons toujours avec l'idée de gagner nos rencontres et demain (jeudi, ndlr) ne dérogera pas à la règle." Francfort, demi-finaliste la saison dernière, a largement battu le Bayern le weekend dernier (5-1) en Bundesliga, précipitant le départ de l'entraîneur bavarois Niko Kovac. "Ils ont un certain potentiel et peuvent se permettre un ou deux changements dans leur onze de départ", a analysé le T1 mosan.