Preud'homme: "À domicile contre Séville on doit réaliser un petit miracle"

Le Standard y a cru face à Krasnodar ce jeudi soir. Après avoir mené 0-1, ils ont perdu 2-1. Un résultat difficile à digérer mais il y a du bon à retenir pour les Liégeois.

Michel Preud'homme était forcément déçu à l'issue de la rencontre. "Avec l'énergie qu'on a donnée dans ce match et son déroulement, on est forcément déçu. On aurait pu revendiquer un peu plus. On sait que c'est une très très bonne équipe, mais je crois qu'on a fait un très bon match aussi."

Malgré tout, le coach a bien conscience que son équipe aurait pu changé le scénario du match en se mettant plus tôt à l'abri. "Le seul regret, c'est qu'à 0-1 on a eu les possibilités de faire 0-2 et ça aurait été tout à fait différent. Mais les joueurs ont respecté le plan, ils ont donné énormément. Il y a quand même une certaine satisfaction. Mais on est dans une période où on n'a aucune récompense et n'a aucun plaisir à la fin des matches."

Les joueurs ont-ils trop donné trop tôt dans la rencontre? "Si on s'économise avant, on en prend trois."

Tout le monde s'accorde sur une chose, le match aurait été bien différent si le Standard était parvenu à mener 0-2. "Je pense qu'on a eu de bonnes situations, qui a peu de choses près n'ont pas été transformées. On aurait voulu, comme eux l'ont fait, changer trois joueurs offensifs mais bon pour le moment on ne peut pas se le permettre. Mpoku revient de blessure, et puis tout le monde avait l'air bien. On ne pouvait pas le faire, et eux ils ont amené un apport de qualités égales à ce qui avait sur le terrain avec plus de fraîcheur ça a peut-être fait la différence."

Sur les matches à venir, Michel Preud'homme ne veut pas tergiverser : "C'est simple, il faudra battre Séville. Facile à dire, difficile à faire. Ça va très vite, ils ont beaucoup de qualités techniques et là aussi il faudra dépenser beaucoup d'énergie. On est capable d'afficher un niveau proche de ces équipes, en tout cas de Krasnodar. Si on est capable d'amener chaque fois cette énergie et cette volonté dans chaque match en Belgique on aura encore des bons moments. Mais à domicile contre Séville il faut qu'on réalise un petit miracle."