Première défaite de la saison en Europa League pour Gand, battu d'un but par l'AS Roma

1-0 : But de Carles Perez - AS Roma - La Gantoise - 20/02/2020 But de Carles Pérez pour l'AS Roma ! Bien servi par Eden Dzeko, dans le dos de la défense, l'ailier Espagnol ajuste parfaitement Thomas Kaminski d'un plat de pied et ouvre le score pour la Louve (1-0).