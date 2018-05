Pierre Drouguet : "Malines a marqué l'histoire du football belge"

C'était le 11 mai 1988, à Strasbourg. Il y a tout juste 30 ans. Le Football Club Malinois remportait la Coupe des Coupes après sa victoire en finale, 1-0, face à l'Ajax Amsterdam. C'est l'attaquant néerlandais, Piet den Boer , sur un assist de l'Israélien Eli Ohana , qui avait réussi à tromper Stanley Menzo , le gardien de but ajacide. Le KV pouvait s'appuyer sur un collectif (presque) sans failles façonné par Aad de Mos . L'entraîneur à succès du KV pouvait s'appuyer sur une équipe composée notamment de Michel Preud'homme , Leo Clijsters , Graeme Rutjes , Erwin Koeman , Piet den Boer ou encore Eli Ohana . Sur le banc, Pierre Drouguet a lui aussi participé à cette épopée malinoise. Le gardien liégeois était la doublure de l'inamovible Michel Preud'homme. Pierre Drouguet a donc vécu de l'intérieur cette victoire européenne. Trente ans plus tard, il n'a rien oublié.

Pierre Drouguet, le 11 mai 1988, le club malinois remporte la Coupe d'Europe. Vous faisiez partie de cette équipe du KV et vous étiez à Strasbourg. C'est un des plus grands moments de votre carrière ?

"Je peux même dire que c'est le plus grand moment de ma carrière. Sur le plan footballistique, gagner une coupe d'Europe, même si j'étais sur le banc, c'est magnifique et c'est le rêve de tous les joueurs. Nous avions une équipe qui avait été formée par Aad de Mos avec des joueurs revanchards qui avaient connu quelques soucis dans leurs clubs précédents. C'était le cas de Lei Clijsters, notre capitaine, mais aussi de Preud'homme qui arrivait du Standard avec les problèmes que l'on connaît. Il y avait aussi des joueurs qui étaient sous-estimés dans leur club comme Erwin Koeman, Joachim Benfeld, den Boer et Ohana. Et enfin, il y avait aussi des jeunes joueurs comme Geert Deferm, Koen Sanders, Pascal Dewilde ou encore Paul Demesmaeker. Des jeunes joueurs que de Mos a transformés en guerriers. C'est ainsi que nous avons pu gagner la coupe d'Europe et ensuite être sacrés champions de Belgique l'année suivante. Ce fut une épopée extraordinaire".

Cette épopée européenne s'est achevée à Strasbourg, en finale, avec cette victoire face à l'Ajax Amsterdam ?

"Il faut savoir que l'Ajax était le grand favori de cette Coupe des Coupes et donc de cette finale. Les Néerlandais nous ont peut-être pris d'un peu trop haut. Quand on se remémore notre prestation, on peut dire que nous nous sommes créés les plus belles occasions. L'Ajax a aussi été réduit à 10 suite à l'exclusion de Blind en première mi-temps. Et puis, en seconde période, Eli Ohana a pu faire marquer Piet den Boer. C'était un moment fantastique sans parler de la fête qui a suivi pendant 15 jours. Toute cette épopée européenne a été magnifique même si on a vécu des matches difficiles. Personne ne nous attendait. Malines était le petit poucet qui effectuait son retour en coupe d'Europe après une longue absence et malgré cela, on a pu la remporter. Je pense qu'il faudra encore attendre longtemps pour voir un club belge décrocher un trophée européen. Malines a pu le faire et donc graver son nom dans les mémoires. Le KV est donc le dernier club belge à avoir remporté une coupe d'Europe. C'est inoubliable pour le club et pour tous les joueurs".

Un mot sur l'ambiance qui régnait dans cette équipe malinoise à l'époque ?

"Nous étions avant tout des copains. Même s'il y avait pas mal d'internationaux (qui provenaient des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Israël et de Belgique), nous formions une belle bande de copains et un collectif soudé. Je pense qu'Aad de Mos a réussi à former un véritable groupe. C'était la force de de Mos de pouvoir réunir tous ces talents et former un bloc soudé comme nous l'étions à l'époque. Nous allions à chaque entraînement avec le sourire, animés d'une énorme envie. C'était notre grande force à l'époque".

A titre personnel, ce n'était pas frustrant de vivre cette belle aventure depuis le banc des réservistes ?

"Bien sûr, d'autant que je venais de Liège où j'avais été titulaire pendant 6 ans. Cela dit, j'ai signé à Malines en sachant que j'allais être la doublure de Michel Preud'homme. J'avais passé un deal avec la direction malinoise pour être second gardien pendant 2 ans et puis devenir titulaire après le départ de Preud'homme mais finalement Michel est resté à Malines et donc, c'est moi qui suis parti".

C'est un choix de carrière que vous n'avez jamais regretté d'avoir quitté Liège pour Malines ?

"Non, du tout. Cela m'a forgé un caractère. Etre derrière le meilleur gardien du monde m'a permis de progresser parce que je devais bosser encore plus dur pour arriver à son niveau. Cela a donc été un bel adjuvant pour moi. J'ai progressé et acquis pas mal d'expérience. J'avais certes joué 4 matches européens avec Liège mais là j'ai participé durant 2 saisons à une épopée exceptionnelle. Je le répète, jouer avec des internationaux m'a énormément apporté. Et quand je vois, encore maintenant, médiatiquement, comme on parle de cette finale de coupe d'Europe. Tous les joueurs et le staff de l'époque sont d'ailleurs invité ce vendredi soir par les autorités communales de la ville de Malines pour célébrer cette victoire qui restera gravée dans les mémoires. C'est inoubliable pour moi. Une aventure tout simplement magnifique..."