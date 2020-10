Philippe Montanier : "On a vu que Bruges avec trois titulaires en moins au Zénit, a réussi à gagner en Champions League"

Et Montanier d’ajouter sur la photo qui fait parler d’elle depuis le partage entre le Standard et Bruges , où l’on voit Simon Mignolet , déclaré positif au Covid-19 , parler à Nicolas Raskin : "On se pose des questions après oui, mais avant on n’a pas fait attention. Mais il y a dû avoir d’autres situations similaires car les joueurs se connaissent et s’apprécient et on n’y a pas fait attention. Mais ça montre aussi qu’il faut vraiment que les joueurs et nous tous, soyons très prudents."

L’entraîneur s’est montré serein, malgré les cas de coronavirus qui sévissent dans son club : "Il y a quelques interrogations, mais le médecin est très clair, on respecte les gestes barrières depuis le 15 juin. C’est le premier cas coronavirus et on voit que ça explose de partout. Mais dans la mesure où l’on respecte les gestes barrières et où l’on fait très attention. On s’est entraîné normalement avec l’esprit libéré."

Des absences qui ne dérangent pas Montanier

L’entraîneur du Standard botte donc en touche lorsqu’on lui parle des absences. Car pour l’entraîneur, "c’est toujours dommageable, mais on a vu que Bruges, avec trois titulaires en moins au Zénit, a réussi à gagner en Champions League. On est un groupe et la qualité ne se résume pas à un ou deux joueurs, même s’ils sont tous importants. Heureusement, les autres sont prêts à aider l’équipe. Et puis, on aura 23 joueurs et comme on ne peut faire que cinq changements, c’est amplement suffisant. D’habitude, on ne met que 18 joueurs sur la feuille, donc j’ai cinq joueurs de plus. Non seulement ça ne me tracasse pas, mais ça me rassure."

Si le Standard ne pourra donc pas compter sur Balikwisha et Raskin, Philippe Montanier enregistre le retour de Muleka et Amallah. Une bonne chose pour le Standard qui pourra donc avoir des armes offensives en plus pour affronter l’équipe de Steven Gerrard, une équipe jugée difficile à affronter : "ils marquent beaucoup, ils vont vite et encaissent très peu. C’est une équipe très complète et au niveau des points faibles on n’en a pas vu. Je crois qu’en termes de statistiques, c’est la meilleure équipe en Europe. On compte montrer quand même qu’il y a quelques points que l’on peut exploiter", ajouter Montanier.

Et le coach du Standard de conclure sur la motivation des joueurs : "Il ne faut pas motiver mes joueurs, ce sont les poules de l’Europa League et c’est le top niveau. En plus, on a des adversaires prestigieux."

Le Standard affronte ce jeudi les Glasgow Rangers sous le coup de 18h55.