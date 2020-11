Philippe Montanier à l'interview - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Philippe Montanier : "Gagner contre Poznan pour préparer le Clasico" - Europa League - 25/11/2020 Le Standard de Liège affronte Lech Poznan ce jeudi à 21h dans le cadre de la 4ème journée d’Europa League. Le club liégeois, bon dernier du groupe D avec trois défaites concédées en autant de rencontres disputées, aura l’obligation de gagner s’il veut garder un très mince espoir de qualification. Philippe Montanier, l’entraîneur des Rouches, s’est montré confiant à la veille de la rencontre. "On n’est pas satisfait du nombre de points qu’on a obtenus jusqu’à présent, c’est important de gagner pour prendre nos premiers points en Europa League", dit-il à notre micro. Pour ce quatrième match de groupe, l’entraîneur français va devoir se passer des services de Zinho Vanheusden indisponible pour un bon moment, Jackson Muleka qui revient doucement, Selim Amallah qui souffre d’une entorse à la cheville droite, et de Mehdi Carcela toujours positif au Covid-19. "Ce sont quatre joueurs importants, mais les autres sont prêts, on a suffisamment de qualité dans le groupe pour compenser les blessures. On est habitué ces derniers temps aux défections, c’est une période difficile pour tout le monde. On va disputer 9 matches en moins d’un mois, c’est sûr que ce ne sera pas la même équipe qui sera alignée à chaque match, mais mon objectif est de mettre l’équipe la plus performante sur le terrain." Le Standard affronte Anderlecht dans son stade ce dimanche dans le cadre de la 14ème journée de Pro League, et certains joueurs du Standard pourraient déjà avoir le Clasico en tête : "C’est un match de coupe d’Europe, les joueurs sont motivés. Le meilleur moyen de gagner dimanche, c’est de gagner ce jeudi contre Poznan. Les victoires appellent les victoires !".