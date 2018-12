Oulare s'est fracturé le tibia mais ne devra pas être opéré

Obbi Oulare est monté au jeu en fin de match contre Akhisar, ce jeudi. Mais il n'a passé que quelques minutes sur la pelouse. Après un contact avec le gardien turc, il est resté au sol avant d'être évacuer sur une civière.



Oulare a directement pris la direction de l’hôpital. "Il a entendu un craquement, donc ça fait peur. J'espère que cela ne sera pas la plus mauvaise nouvelle de la soirée. Ce serait une catastrophe", a déclaré Michel Preud'homme.



Selon nos informations, les premiers examens ont révélé une fracture du tibia. Oulare devra être plâtré et sera absent plusieurs semaines. Par contre, il ne devra pas passer par la case opération. Le joueur, qui s'est aussi blessé à l'épaule en tombant, était assez touché moralement.



Il faut dire que la poisse s'acharne sur Obbi Oulare. L'attaquant du Standard, longtemps blessé à la hanche, a patiemment travaillé à son retour. Après plus de 7 mois de revalidation, l'ancien joueur du FC Bruges a progressivement retrouvé les terrains. D'abord en réserves puis avec l'équipe première, Michel Preud'homme a tout fait pour ne pas brûler les étapes avec son buteur.