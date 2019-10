Oularé malgré la défaite : "De bon augure pour dimanche contre Bruges"

Francfort - Standard : Le Résumé du Match - Europa League - Groupe F - 24/10/2019 Défaite douloureuse pour le Standard ce jeudi soir à Francfort (2-1). Alors qu’ils se présentaient avec une équipe décimée et fortement remaniée (Dusenne, Bokadi, Emond absents, Cop et Lavalée titulaires), les Rouches n’ont pas démérité, loin de là. Mais ils ont dû s’avouer vaincus sur deux phases arrêtées, le but d’Amallah en fin de match ne venant que relancer le maigre espoir liégeois qui scintillait toujours. Les visiteurs belges s’inclinent donc face à une équipe allemande loin d’être brillante mais probablement plus incisive dans les moments importants.