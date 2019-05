Olivier Giroud, 11 goals, meilleur buteur de l'Europa League

Un but en finale, son onzième en Europa League: Olivier Giroud a été le Monsieur Ligue Europa de Chelsea cette saison et termine meilleur buteur de l'édition 2018-2019 après la victoire contre Arsenal (4-1) mercredi à Bakou.

Déjà très actif en première période, l'attaquant français a ouvert la voie du sacre pour Chelsea en inscrivant le premier but des Blues contre Arsenal à la 49e minute, imité ensuite par l'Espagnol Pedro et Eden Hazard, auteur d'un doublé et autre grand artisan du succès des Blues face aux Gunners.

Pour ses adieux avec Chelsea avant un probable départ pour le Real Madrid, Hazard a attendu la finale pour inscrire ses deux premiers buts en Europa League cette saison, lui qui en a inscrit 16 en Premier League.

Tout l'inverse de Giroud, auteur seulement de deux buts en championnat, son pire exercice comptable en sept ans en Angleterre, mais impressionnant en coupe d'Europe avec onze buts en quatorze matches.

Giroud devance le jeune attaquant serbe Luka Jovic (10 buts), demi-finaliste de la Ligue Europa avec l'Eintracht Francfort.

Côté Arsenal, le Gabonais Pierre-Eymerick Aubameyang et le Français Alexandre Lacazette, muets en finale, finissent cette C3, respectivement avec 8 et 5 buts.

Classement des buteurs après la finale de la Ligue Europa 2018-2019:

11 buts: Giroud (Chelsea)

10 buts: Jovic (Eintracht Francfort)

8 buts: Aubameyang (Arsenal), Ben Yedder (Séville), Dabour (RB Salzbourg)

5 buts: Pedro (Chelsea), Gulbrandsen (RB Salzbourg), Haller (Eintracht Francfort), Lacazette (Arsenal), Lo Celso (Betis Séville)

4 buts: Alario (Bayer Leverkusen), Banega (Séville), Cutrone (AC Milan), Gerard Moreno (Villarreal), Hudson-Odoi (Chelsea), Kostic (Eintracht Francfort), Loftus-Cheek (Chelsea), Minamino (RB Salzbourg), Sarr (Rennes), Zelaya (Apollon Limassol)

3 buts: Antonsson (Malmö), Azmoun (Zénit Saint-Pétersbourg), Cunha (RB Leipzig), Djenepo (Standard Liège), Félix (Benfica), B. Fernandes (Sporting Portugal), Fornals (Villarreal), Fortounis (Olympiakos), Gameiro (Valence CF), Guedes (Valence CF), Hajrovic (Dinamo Zagreb), Havertz (Bayer Leverkusen), Lens (Besiktas), Mbwana (Genk), Mortensen (Sarpsborg), Orsic (Dinamo Zagreb), Signevich (BATE Borisov), Slimani (Fenerbahçe), Suleymanov (Krasnodar), Toko Ekambi (Villarreal), Trossard (Genk), Vagner Love (Besiktas), Verbic (Dynamo Kiev), Willian (Chelsea), Zé Luis (Spartak Moscou).