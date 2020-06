Officiel: L'Europa League (Allemagne) et la Champions League (Portugal) s'achèveront sous forme de tournois finaux

La Ligue des Champions et l'Europa League ne sont pas terminées! La décision a été actée par le comité exécutif de l'UEFA ce mercredi après-midi. Les deux compétitions se dérouleront sous une forme inédite. L'Europa League se décidera lors d'un tournoi final en Allemagne (dans la même région) avec en point d'orgue la finale le 21 août à Cologne.

En ce qui concerne la Ligue des Champions, il s'agira d'un "final 8": les quarts de finales, les demies et la finale se dérouleront entre le 12 et le 23 août à Lisbonne. Plus d'informations précises à suivre!