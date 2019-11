Odjidja : "On peut faire mieux, mais le plus important c'était la qualification"

La Gantoise a été bousculée par Saint Etienne à Geoffroy-Guichard mais a obtenu un point qui lui offre la qualification pour les 1/16es de finale de l’Europa League (0-0).



"C’était un match compliqué", reconnaît Vadis Odjidja. Il y avait beaucoup d’engagement, de bonne volonté. Mais pas vraiment de bon football. Il y avait beaucoup en jeu. Les deux équipes n’ont pas joué leur meilleur football. On sait qu’on peut faire mieux. Mais le plus important pour nous c’était la qualification. Garder le zéro et puis essayer de marquer ce petit but. On n’a pas eu vraiment beaucoup de grosses occasions, sauf sur les phases arrêtées."



Si Gand a été moins brillant, c’est aussi en raison de l’adversaire. "On savait que Saint-Etienne jouait aussi sa qualif dans cette compétition. On savait qu’il fallait être solide et mettre de la rigueur. Les Verts nous ont bien quadrillés. Ils ont fait l’essentiel pour nous nous empêcher de développer notre jeu", analyse Elisha Owusu.



Dominés, les Buffalos ont tenu bon malgré l’exclusion de Michael Ngadeu dans le dernier quart d’heure. "Quand on s’est retrouvé à dix, c’était encore un peu chaud. Mais ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions. On les a bien tenus. Les remplaçants sont bien rentrés", souligne le capitaine gantois.



Avec 9 points en cinq matches et un joli brevet d’invincibilité, Gand sera encore européen l’an prochain. "On s’est battu pour chaque point. Quand on voit le match à domicile contre Wolfsburg, on va accrocher le match nul à la 89e minute. Là-bas, on va gagner. C’est une belle prestation de toute l’équipe. Cette campagne était formidable pour nous", résumé Odjidja.



"On a été gagner à Wolfsburg. On a fait de très bons matches à domicile. On développe du jeu, on est solide. Il faut féliciter ce groupe. On continue notre petit bonhomme de chemin. On va savourer cette qualification et puis on verra pour ce dernier match à domicile", complète Owusu.



Pour le médian français, formé à Lyon, ce match avait forcément une saveur particulière. Surtout qu’il n’avait jamais évolué dans le Chaudron. "J’ai rêvé de jouer ici avec l’OL. Je le fais avec Gand et on se qualifie. C’est magnifique."



Claude Puel déplore lui "le manque d’application de ses joueurs devant le but". L’entraîneur de Saint-Etienne se félicite tout de même de la progression de son équipe et notamment de la solidité défensive affichée. "On est capable de réaliser des matches de haute tenue, ils nous manquent la concrétisation".



Les Verts abattaient leur dernière carte. Ils sont éliminés. Le coach français a enfin glissé quelques compliments à son adversaire. "C’est une équipe avec des bons joueurs, un bon style et un bon schéma tactique. Gand a des joueurs performants qui ont une bonne maîtrise du ballon, du métier et de l’expérience. Ce n’est pas illégitime de voir cette équipe qualifiée".