Nöel avant l'heure : la défense de la Roma se troue lamentablement et concède un but gag

Nous ne sommes que le 12 décembre mais la défense de la Roma avait semble-t-il envie de distribuer ses cadeaux de Noël avant l'heure. Alors que la Louve, déjà qualifiée, affrontait le bonnet d'âne du groupe, le CSKA Sofia et ses cinq maigres points, elle a coulé défensivement. Menés 2-1 à la mi-temps, les Romains ont encaissé un troisième but gag juste avant l'heure de jeu. Pressé par l'attaquant bulgare, Fazio a complètement raté sa passe vers son gardien, le cuir finissant...dans les pieds de l'avant gambien Ali Sowe. Celui-ci ne s'est évidemment pas fait prier pour inscrire sa 2e rose de la soirée et faire un break définitif dans cette rencontre (3-1).

