Naples impeccable face à Salzbourg avec un Mertens décisif et présent 70 minutes

Le Napoli a fait une grosse partie du boulot en vue d'une qualification en quart de finale de l'Europa League jeudi soir en disposant du Red Bull Salzbourg (3-0) en huitième de finale aller de la compétition.

Titulaire, Dries Mertens s'est rapidement distingué en offrant le ballon du 1-0 à Arkadiusz Milik d'une passe appuyée et précise (10e). Le Louvaniste a ainsi délivré son deuxième assist en deux rencontres disputées dans cette Europa League.

Le but du 2-0 est tombé dans la foulée des pieds de Fabian Ruiz (18e). Bien embarqué, Naples a continué à attaquer en deuxième période et a été récompensé par un troisième but dans lequel Dries Mertens est en quelque sorte impliqué.

Sur un centre de Mario Rui, le Diable rouge a tenté de reprendre le ballon de la tête mais a manqué l'impact avec le cuir. Derrière lui, Jerome Onguene a été surpris et a envoyé le ballon dans son propre but d'une tête plongeante (58e).

Un quart d'heure plus tard, à la 72e, Mertens a cédé sa place à Lorenzo Insigne.

Qualifié autoritairement au dépens de Bruges en seizièmes de finale, Salzbourg devra réaliser un exploit lors du match retour s'il veut disputer les quarts de finale de l'Europa League.