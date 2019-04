Naples, en ébullition, va-t-il parvenir à renverser Arsenal ? (Live vidéo 21h)

A défaut du scudetto, Carlo Ancelotti se verrait bien lever la C3 avec Naples.

Mais pour cela, à condition de n'en encaisser aucun, et donc de museler Alexandre Lacazette et/ou Pierre-Emerick Aubameyang, il faudra inscrire trois buts face aux Gunners.

La parole est à Arkadiusz Milik, Lorenzo Insigne et Dries Mertens. Ce ne sera pas facile, mais on sait que rien n'est impossible à Naples. L'entraîneur espagnol d'Arsenal Unai Emery a remporté l'épreuve trois fois d'affilée avec Séville entre 2014 et 2016. Le Napoli (de Diego Maradona) a enlevé la Coupe de l'UEFA en 1989. Ancelotti a gagné trois Ligue des champions avec l'AC Milan (2003 et 2007) et le Real Madrid (2014).