Muleka : "Le groupe est touché moralement... On n'a pas élevé notre niveau"

Le Standard de Liège s'est incliné 0-2 devant les Écossais des Rangers jeudi lors de la première journée du groupe D de l'Europa League. En Europe, le Standard n'avait plus perdu à Sclessin depuis quinze matches et un revers 0-3 contre Feyenoord en décembre 2014. Les Rangers de Steven Gerrard ont marqué sur penalty via James Tavernier (19e) avant que Kemar Roofe, ancien du RSC Anderlecht, ne vienne faire 0-2 d'un tir lointain (90e+3).

"On regrette cette défaite. On voulait à tout prix obtenir une victoire dès ce premier match. On n'a pas élevé notre niveau de jeu, on a eu beaucoup de déchets techniques, on ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Notre adversaire n'a pas montré beaucoup de choses extraordinaires. J'espérais un Standard plus offensif. Le plus important, c'est de marquer des buts. On doit déjà relever la tête car il reste cinq matches à disputer dans cette phase de groupes. On va essayer de faire mieux et de plaire à nous-mêmes et à nos supporters. Dans le vestiaire, le coach a confirmé qu'on n'a pas été à la hauteur. C'est une défaite à regretter à la maison", a indiqué Jackson Muleka à notre micro.

Et d'ajouter : "Le groupe est touché moralement, mais on veut oublier cette défaite. On va se concentrer sur le match de championnat et on repensera à la Coupe d'Europe plus tard. Je me sentais bien, mais le staff a préféré ne pas prendre de risque suite à ma blessure précédente."