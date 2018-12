Mpoku : "J'ai du mal à mettre des mots sur notre inconstance"

Le Standard ne disputera pas les seizièmes de finale de l'Europa League. Les Rouches ont dû se contenter d'un match nul jeudi lors du dernier match de poule à Akhisarspor (0-0). Le club liégeois (10 points) termine troisième derrière le FC Séville et Krasnodar (12 points). Quant à Akhisarspor, il a pris son seul et unique point.

"Notre qualification ne s'est pas jouée ce soir, elle s'est jouée à Krasnodar. C'est là qu'on doit avoir des regrets. En tant que joueur du Standard, on doit vouloir gagner tous les matches. On a manqué un peu de cela en début de partie. Quand je suis monté, le coach m'a demandé de calmer le jeu et d'essayer d'apporter quelque chose. Au vu de nos prestations, on méritait peut-être un peu mieux. J'ai aussi du mal à mettre des mots sur notre inconstance. Le coach est venu pour travailler sur le long terme", a expliqué Paul-José Mpoku à notre micro après le match nul.