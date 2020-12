Mourinho croque l'Antwerp : "On ne pouvait pas perdre deux fois contre la même équipe"

Déjà qualifié pour les seizièmes de finale de l'Europa League, l'Antwerp a été battu 2-0 par Tottenham jeudi à Londres et terminent deuxièmes du groupe J.

"La victoire était importante ce soir. On ne pouvait pas perdre deux fois contre la même équipe, mais je n’ai pas envie de parler de revanche. On se dirigeait vers un match nul, mais on voulait plus qu’un point afin de décrocher la première place. La deuxième position était moins judicieuse. On verra pour la suite. Quand j’ai pris ma décision de faire entrer Son, Kane et Ndombélé, le résultat était encore de 0-0. On a marqué entre temps, mais je n’ai pas changé d’avis car je voulais du sang frais et un peu plus d’implication. L’intensité était plus présente de notre côté en deuxième période et je ne pense pas que Joe Hart ait dû effectuer un arrêt", a précisé José Mourinho, conscient que sa formation venait ‘simplement’ de franchir une étape dans sa saison.

Au classement, l'Antwerp termine donc deuxième du groupe J avec 12 points derrière Tottenham (13 points). LASK compte 10 points alors que Ludogorets n'en a pas remporté le moindre.