Mourinho : "Comme mon ami Luciano D'Onofrio, je suis quelqu'un de drôle, mais je ne le montre pas...toujours"

Alors que l’Antwerp accueille Tottenham ce jeudi soir pour le compte de la 2e journée d’Europa League, c’est aussi l’occasion de retrouver une vieille connaissance du football européen : le sulfureux José Mourinho, qui après plusieurs échecs consécutifs dans sa carrière d’entraîneur, a retrouvé un semblant de continuité en posant ses valises chez les Spurs. En marge de la rencontre, le Portugais s’est confié sur son adversaire du soir, Ivan Leko, Luciano D'Onofrio son ami et finalement sur Toby Alderweireld, de retour dans "sa" ville.

Installé dans les travées du Bosuil et de bonne humeur, Mourinho s’est d’abord épanché sur le stade anversois : "J’adore ce stade. J’aime la combinaison de l’ancien et du moderne. C’est fantastique, le passé et le futur réunis en un."

Autre thème abordé par le Portugais, le huis-clos logiquement imposé à tous les clubs après la recrudescence du coronavirus en Europe : "C’est évidemment dommage qu’il ne puisse pas y avoir de public ce soir, mais c’est comme ça. Pour certains clubs, l’Europa League est la seule possibilité de jouer contre des grandes équipes. Je trouve ça dommage pour les formations qui évoluent à domicile" a-t-il expliqué.