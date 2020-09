Montanier prudent avant le match face à Vojvodina : "On va tomber sur un sacré morceau, au propre comme au figuré"

Après sa sereine mais courte qualification face aux amateurs gallois de Bala Town, le Standard poursuit son aventure européenne face à Vojvodina, club serbe, récent 3e de son championnat et dernier vainqueur de la Coupe. Une équipe solide sur papier, qu'il faudra maîtriser en un seul match (pas d'aller-retour), disputé à Sclessin.

La veille de cette rencontre capitale pour la suite de la saison liégeoise, le capitaine du navire rouche, Philippe Montanier, se montrait prudent en conférence de presse : "Les équipes serbes sont toujours des équipes difficiles à jouer. En plus, Vojvodina a battu le Partizan de Belgrade qui est quand même une référence dans son championnat et en Europe. On va tomber sur un sacré morceau, au sens propre comme au sens figuré. C'est une équipe qui a un beau profil athlétique. Dans leur équipe-type, ils doivent avoir six joueurs de plus d'1 mètre 90 et un nain (sic) d'1 mètre 86. On va être obligé de monter d'un cran. Comme je vous avais dit, à chaque match sa vérité, donc au vu de la qualité de l'adversaire, on va devoir être meilleur que contre Bala Town, même si on a fait un bon match."

"On va jouer notre jeu avec nos qualités. Ce seront deux équipes avec deux profils différents. D'un côté chez eux, on aura l'impact athlétique et une certaine habilité technique et puis de l'autre notre capacité à mettre du mouvement et de la vitesse dans ce qu'on entreprend. L'équipe a montré aussi que quand elle encaisse, elle sait réagir et c'est bien, mais il faut essayer d'ouvrir la marque, c'est important" a expliqué Montanier.

En cas de qualification face à Vojvodina, les Rouches affronteront soit les Hongrois de Fehervar soit les Français du Stade de Reims au dernier tour (les barrages) avant une éventuelle phase de poules.