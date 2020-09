Montanier après Standard - Vojvodina : "C'est difficile pour tout le monde en Europa League"

Vojvodina, vainqueur de la Coupe de Serbie, a comme prévu proposé une réplique athlétique et a donné du fil à retordre au Standard, qui a malgré tout réussi à se qualifier pour les barrages de l'Europa League grâce à sa victoire après prolongation (2-1) jeudi soir à Sclessin.

Les Liégeois ont confirmé leur difficulté à maîtriser un match, notamment en raison de leur manque d’efficacité offensive et de jugeote dans les contres pour plier une rencontre. Et sans Obbi Oulare, Maxime Lestienne et Samuel Bastien, blessés, le noyau manque de profondeur...

>> "Le Standard est une bonne équipe, pas une grande équipe"

"Nous sommes satisfaits de la qualification, on savait que ce match serait dur, a analysé Philippe Montanier après la rencontre. Nous savions que Vojvodina était une bonne équipe, ça s'est confirmé ! On aurait pu se rendre le match un peu plus facile, mais il a fallu batailler jusqu'au bout. On a encore une fois concédé assez peu d'occasions, mais on se prend encore un but, et on n'a pas réussi à mettre la balle de break dans leur but malgré beaucoup d'occasions, cela nous aurait permis de mieux gérer le match. On était bien après le premier but, puis leur égalisation a un peu perturbé l'équipe. Ils étaient déçus, ils se voyaient qualifiés. Il a fallu leur rendre de la lucidité à la fin des nonante premières minutes et remettre les têtes à l'endroit pour entamer la prolongation."

Il reste aux Liégeois un seul obstacle sur la route de la phase de groupes de l'Europa League : les Hongrois de Fehérvár, qui ont éliminé le Stade de Reims au terme de la séance de tirs au but.

"Par superstition, je n'avais pas trop "calculé" notre prochain adversaire, car nous n'étions pas encore qualifiés, a repris l'entraîneur du Standard. On aura tout le temps de l'étudier. On voit surtout que c'est difficile pour tout le monde en Europa League : c'est une surprise que les Hongrois éliminent Reims, et d'autres équipes ont été poussées en prolongation. Ces premiers tours sont vraiment difficiles, avec des équipes en face qui jouent à 120%."

Dimanche, le Standard accueillera Zulte Waregem sur le coup de 13h30. Le noyau de Philippe Montanier n'est pas énorme, et ceux qui ont joué toute la rencontre jeudi n'auront que 48 heures pour récupérer de leurs efforts...

"Là, c'est dur ! Contre Waregem, ce sera notre quatrième match en douze jours, et on vient de jouer 120 minutes. Forcément, l'aspect athlétique de l'équipe est entamé, mais on va tout faire pour se régénérer en l'espace de seulement deux jours, il faudra les optimiser pour remettre tout le monde sur pied."