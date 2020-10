Montanier après le tirage en Europa League : "Une poule relevée, mais le coup est jouable"

Le Standard connaît donc le nom de ses adversaires en poules de l’Europa League. Suite au tirage au sort, les Liégeois ont hérité des Portugais du Benfica Lisbonne, des Ecossais des Glasgow Rangers et des Polonais de Lech Poznan, le tombeur de Charleroi en barrages.

Pour Philippe Montanier, il s’agit d’une poule relevée même si le coup semble jouable : " On savait qu’à ce niveau-là, il n’y avait aucun tirage favorable. Et là, on est gâté. En revanche, c’est un très bon tirage en matière d’expérience footballistique. Le Standard va rencontrer différentes cultures. On va en effet affronter une équipe portugaise avec un jeu latin et une petite pensée au passage pour Michel Preud’homme. Cela n’aura rien à voir avec les Glasgow Rangers. Une équipe écossaise avec un style purement anglo-saxon. Je m’attends à un duel implacable. J’ai déjà eu l’occasion d’assister à un derby entre le Celtic et les Rangers et je vous prie de croire que c’est quelque chose. Et puis, il y a les Polonais de Poznan qui représentent le football de l’Est. Donc pour nous, c’est vraiment très enrichissant. En plus, nous n’aurons pas de longs déplacements à effectuer. Je ne voulais pas affronter une équipe russe par exemple pour éviter la fatigue qu’engendre un tel déplacement sans parler du décalage horaire. Ce ne sera heureusement pas le cas ".

Sur le plan sportif, l’entraîneur français de Sclessin se montre également plutôt satisfait malgré la qualité des adversaires. " Arriver dans les poules est déjà un objectif en soi mais la volonté du Standard est de toujours gagner. Donc, nous allons jouer le coup à fond. On reste optimiste même si la tâche qui nous attend s’annonce délicate. Ce sera difficile pour nous mais on espère que ce sera pareil pour nous adversaires. Nous allons en tout cas jouer nos chances à fond ".



Le stade de Sclessin sera donc le théâtre de belles affiches européennes avec la présence attendue (d’une partie) des supporters des Rouches. Selon le protocole de l’UEFA, le Standard devrait pouvoir accueillir 30% de la capacité de son stade. Ce qui signifie qu’un peu plus de 7.000 spectateurs pourraient assister aux matches européens. De quoi réjouir Philippe Montanier : " J’espère vraiment que les supporters pourront participer à la fête. Ce serait la cerise sur le gâteau. Nous avons besoin de notre public et puis les matches de Coupes d’Europe ont un parfum grâce aux supporters sinon ces soirées sont un peu plus fades et manquent de saveur ". Déterminé, le coach du Standard espère donc compter sur le soutien du public de Sclessin pour terminer parmi les deux premiers de cette poule D afin de se qualifier pour les 16es de finale de l’Europa League.