Montanier après Benfica - Standard : "On a perdu un match, mais j'ai retrouvé une équipe"

Philippe Montanier, remonté sur son compatriote François Letexier, l’arbitre de la rencontre, après la défaite du Standard à Benfica (3-0) dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de l’Europa League, a toutefois tiré des enseignements positifs du déplacement des Liégeois au Portugal.

"Benfica mérite sa victoire, bien entendu, a souligné Philippe Montanier après la rencontre. C’est une équipe de Champions League, ils nous sont supérieurs. C’était un match difficile, et avec les deux penalties sifflés contre nous et celui qui ne l’est pas en notre faveur, cela nous rend la partie quasiment impossible à jouer. L’arbitre breton n’avait pas d’utilité à aider nos amis de Benfica, qui est une superbe équipe qui mérite sa victoire, mais l’état d’esprit des joueurs a été excellent. Comme je l’ai dit aux joueurs, on a perdu un match, mai j’ai retrouvé une équipe : dans la cohésion, dans les efforts les uns pour les autres... Jusqu’à la fin, malgré le 3-0, personne n’a baissé les bras et tous ont essayé de revenir. Je pense d’ailleurs qu’on aurait pu réduire le score si on avait reçu un penalty, et cela aurait récompensé tous nos efforts. On n’est jamais satisfait d’une défaite, mais l’état d’esprit des joueurs était là."