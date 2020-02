Mignolet : "Il faut être fier, on était meilleur"

Le Club de Bruges a réalisé un partage (1-1) face à Manchester United, en seizièmes de finale aller de l'Europa League. "Le sentiment est positif", a résumé Simon Mignolet après la rencontre.



"Après un match pareil, contre Manchester United... Je crois qu'on était meilleur. On a eu des occasions et la possession. On jouait notre football, il faut être fier. Le résultat aurait pu être meilleur pour nous. Moi j'ai fait deux ou trois arrêts, pas grand chose. On doit maintenant jouer le même match à Old Trafford la semaine prochaine. On a joué pour ennuyer Manchester. On savait qu'il y aurait des espaces dans le dos de leur défense, la preuve sur notre but. Cette phase d'un long dégagement de ma part vers Dennis, on avait déjà essayé quelque fois. Et ici, ça a marché ! On peut jouer à leur niveau, on l'a prouvé aujourd'hui".