Mignolet avant Manchester : "À nouveau le match de l'année"

Contrairement à la plupart de ses équipiers, Simon Mignolet ne va pas découvrir l’atmosphère particulière d’Old Trafford. Durant ses neuf saisons anglaise, il a régulièrement fait le déplacement au "Théâtre des rêves" que ce soit avec Sunderland ou Liverpool.



"C’est à nouveau le match de l’année", résume le gardien du FC Bruges. "C’est chouette d’aller à Manchester United, à Old Trafford. Avec cette équipe on a déjà montré en Europe qu’on peut faire de très bonnes choses. J’espère qu’on peut faire la même chose dans un stade très agréable et sur un bon terrain. On n’a rien à perdre".



Et le Club préfère évoluer face à des équipes tournées vers l’offensive. "L’adversaire va jouer au foot et va nous donner des espaces. Pour nous, avec le foot que l’on joue, c’est idéal. On a une chance. Ce ne sera pas facile. Avec le résultat de l’aller (1-1), ils sont favoris. Mais on a montré au Real (2-2), au PSG (1-0) et à Galatasaray (1-1) qu'on était capables de répondre présents en déplacement. Donc on va essayer de se qualifier pour le prochain tour."



Après le partage du match-aller, la mission est claire. Pour passer, il faudra trouver le chemin des filets. "On doit marquer", confirme Mignolet. "Mais on ne peut pas le faire seulement en attaquant. C’est un grand terrain, si on leur donne trop d’espace, ils vont nous contrer. Et s’ils marquent ce sera une autre histoire. On va essayer de jouer avec un bon bloc et avec notre vitesse on peut faire mal en contre."



En quinze confrontations avec les Red Devils, Big Si ne compte que… trois succès. Cela ne l’empêche pas d’avoir de beaux souvenirs. "Je me souviens d’un match, la première année où je jouais avec Liverpool, on avait gagné 0-3 là-bas. En Europa League, on les avait battus pour nous qualifier pour le tour suivant. C’est sûr que dans un stade pareil, ce sera une très bonne rencontre. Il y a une belle atmosphère. Surtout pour un match en semaine. Il n’y aura que des supporters de Manchester – et pas des touristes — qui seront présents. Avec notre jeune groupe, ce sera à nouveau un challenge".