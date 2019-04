Mertens: "On a joué que des ziekenhuisballen"

Arsenal s'est imposé 2-0 à domicile face à Naples ce jeudi dans le match aller des 1/4 de finale de l'Europa League. Du côté italien, on regrette surtout la mauvaise première période et la piètre qualité de la construction du jeu. "En première période, on n'était pas bien mis" confie Dries Mertens au micro de Benjamin Deceuninck. "On les a laissés jouer, c'est de notre faute. C'était très difficile. On a joué que des ziekenhuisballen (NDLR: des ballons presque impossibles à jouer). On ne peut pas jouer comme cela."

"La deuxième mi-temps nous donne un peu de confiance pour le match retour" rassure le Belge. "Il reste un match à la maison. Ca va être un autre match. On voudrait donne un prix à Naples et on a l'équipe pour le faire."

Du côté des Gunners, on est lucide sur le fait que ce n'est que la première manche et qu'il faudra être attentif la semaine prochaine pour le match retour. "On sait que cela va être difficile là-bas" déclare le gardien d'Arsenal Petr Cech. "On sait qu’ils sont très forts à la maison mais je pense qu’on a assez de qualités pour passer. Je suis confiant."