Mertens : "Arsenal n'était pas tellement supérieur à nous"

Arsenal s’est défait de Naples, 0-1, et se hisse en demi-finale de l’Europa League. Grâce à un beau coup-franc de Alexandre Lacazette, les Gunners ont conforté leur avance du match aller. Dries Mertens, revient sur la rencontre et sur les raisons des deux défaites. Petr Cech, le portier d’Arsenal, se félicite de la solidité défensive des Londoniens.

"Ce qui nous a manqué c’est de marquer, on a une bonne quinzaine de possibilités. A la mi-temps, on y croyait et c’était d’ailleurs le mot d’ordre. On n’était pas face à un adversaire de loin supérieur à nous. On peut juste regretter de rater complètement la première mi-temps du match aller (2-0 après 25’ de jeu). La défense d’Arsenal était très organisée ", dit Mertens, déçu de l'élimination sans gloire des Napolitains. Que manque-t-il à Naples pour performer dans une compétition européenne ? Le Diable a un avis tranché sur la question : "Il ne nous manque rien, on est des joueurs normaux et on est tout de même deuxième du championnat. On essaye de faire notre possible."

Du côté des heureux, Petr Cech est apparu le sourire aux lèvres à l'interview. "Dans les deux rencontres, on conserve deux clean sheets. On peut être fier, Naples a beaucoup de bons éléments offensifs qui marquent beaucoup en championnat. On a réussi à préserver les cages inviolées, c’est une bonne performance, on est resté bien en place. On mérite de passer en demies", s’est réjoui l’immense gardien tchèque.

Arsenal affrontera Valence dans le dernier carré de la compétition européenne.