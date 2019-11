Max Taylor sur le banc de United un an après l'annonce de son cancer

C’est la belle histoire de cette cinquième journée de l’Europa League. Max Taylor s’est installé sur le banc de la "First Team" de Manchester United pour la première fois de sa carrière. Un an après avoir découvert qu’il souffrait d’un cancer.



Les Red Devils sont solidement accrochés en tête du groupe L et déjà qualifiés. Ole Gunnar Solskjaer a décidé de donner la chance aux jeunes à Astana. Le coach norvégien aligne carrément les dix joueurs de champs les plus jeunes de l’histoire de ManU en Coupe d’Europe (20 ans et 221 jours). Pour "compenser", il a ajouté une bonne dose d'expérience dans les buts avec Lee Grant ... 36 ans et 305 jours.



A l’été 2018, le rêve de Max Taylor commence à prendre forme. Le défenseur central signe son premier contrat pro et intègre les U23 des Red Devils. Rapidement, l’horizon s’assombrit. "J’ai senti une bosse au début et j’avais mal quand je faisais des sprints. Je ne me sentais pas bien. Je n’arrivais pas à suivre le rythme", raconte-t-il dans une interview à MUTV. En octobre, la douleur se révèle tenace, un kyste apparaît. L’inquiétude aussi. Et puis le verdict médical tombe. Brutal et implacable. "Une semaine plus tard, c’était plus gros et infecté. Après plusieurs rendez-vous chez un spécialiste et un scan, on a découvert le cancer […] J’ai imaginé les pires scénarios possibles parce que le mot” cancer “est toujours associé pire. Je me posais la question 'est-ce que je vais survivre ?'”



La maladie se répand. Taylor doit subir plusieurs opérations et suit une chimiothérapie. Après cinq mois de traitement, les médecins l’autorisent à reprendre le sport. " Quel soulagement, enfin", se rappelle-t-il. Le staff médical ne le lâche pas, Ole Gunnar Solskjaer le soutien. Et déjà lui parle de son retour. "Ole m’a posé beaucoup de questions mais il n’a jamais mentionné le traitement. Je ne veux pas qu’on m’associe à ça […] Je veux surtout être défini par mon football ou mon caractère, pas par le cancer.”



Lentement, patiemment, le gamin de 19 ans s’est reconstruit physiquement. Jusqu’à ce magique 21 octobre. 8e journée du championnat "réserves", les U23 de United se déplacent à Swansea. A la 37e minute, Teden Mengi se blesse. Neil Wood, le manager de l’équipe, se tourne vers le banc… Max comprend que c’est à lui de jouer. Pendant 54 minutes, il tient sa place dans l’axe. Quand il monte au jeu, le score est de 1-1. Au coup de sifflet final, le marquoir annonce 1-4. La victoire de l’équipe est belle. Mais elle reste incomparable à celle gagnée par Max Taylor sur son destin. Un an presque jour pour jour après le choc du cancer, il a repris le cours de son histoire. Il dispute encore 19 minutes contre Sunderland le 22 novembre dernier.



"Mon objectif est de jouer pour l’équipe première de Manchester United", clame Taylor. Il n’a jamais été aussi proche de l’atteindre.