Manchester United passe 5 buts à LASK et entrevoit déjà les quarts de l'Europa League

Manchester United s’est imposé contre LASK et a fait grand un pas vers les quarts de finale de l’Europa League. Les Mancuniens ont remporté ce duel entre deux clubs qui ont croisé la route du FC Bruges cette saison par cinq buts d’écart (0-5).



Huis clos oblige, le Linzer Stadion sonne creux. Dans cette ambiance feutrée, Mata ne profite pas d’un dégagement manqué d’Alexander Schlager. Son envoi est dévié en coup de coin par Reinhold Ranftl (18e). Odion Igahlo et surtout Daniel James testent les réflexes du gardien autrichien (20e). United insiste et trouve l’ouverture. Ighalo, arrivé en janvier, décoche un tir puissant du gauche qui va se loger sous la barre (0-1, 28e). Arrivé en janvier, le Nigérian inscrit son 4e but en 8 matches. Une tête de Harry Maguire ne passe pas loin de l’objectif (43e).



LASK ne s’est montré qu’une seule fois dangereux via Dominik Frieser (40e). Et même si les joueurs de Linz entament bien la deuxième période, les Red Devils sont sereins. Encore plus après le 0-2 signé James (58e, 0-2). Man U a fait le break. Ighalo frappe encore sur le poteau (62e).



Peter Michorl (70e) et Klauss (75e) tentent de redonner un peu de sel à cette confrontation. Ils manquent de précision. Surtout que Juan Mata se charge d’atténuer le suspense avant le match retour (82e, 0-3). Mason Greenwood (0-4) et Andreas Perreira (0-5) y mettent fin dans les arrêts de jeux.