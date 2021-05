Manchester United, le finaliste qui marche sur un fil - 26/05/2021 " Les 7 dernières années, City est devenu l’équipe de la ville de Manchester. Personne ne peut le contester. " Cette phrase fait bondir n’importe quel supporter de Manchester United. Pourtant, il faut reconnaître que Man U n’est plus lui-même depuis de nombreuses saisons. Malgré une 2e place en championnat et cette finale d’Europa League, la colère gronde dans les travées d’Old Trafford. Entre les propriétaires, la famille Glazer et les fans, le divorce est consommé. Et selon notre confrère Kristof Terreur, correspondant en Angleterre du Laatste Nieuws, une issue est peu envisageable dans l’immédiat. " La seule solution, ce serait que les Glazer vendent le club à quelqu’un. Mais ça risque de coûter 3 ou 4 milliards parce que Manchester United à une énorme valeur commerciale. C’est une des plus fortes marques de football au monde. " Certains supporters souhaiteraient aimeraient appliquer un modèle calqué sur celui des socios en Espagne. Les supporters en partie propriétaire de leur club, c’est quasi impossible à imaginer tant le foot anglais s’est engagé dans une voie du foot business. Une voie sans retour pour notre interlocuteur. UNITED RETROUVE SON ADN Depuis son arrivée sur le banc, plus comme joker mais comme coach, Ole Gunnar Solskjaer tarde à convaincre à 100%. Son équipe reste inconstante malgré des millions dépensés pour le recrutement. " Manchester United n’est plus une équipe époustouflante. Il y a encore du talent. Avec de bons jeunes. Je parle de Rashford jusqu’à Mason Greenwood. Ça donne de l’espoir mais ce n’est plus un club du top absolu avec un banc extraordinaire. C’est aussi une raison de leur deuxième place en Premier League. United reste une équipe imprévisible. Qui peut accoucher d’un mauvais résultat que personne n’avait vu venir. Malgré tout, il y a de nouveau un peu de stabilité. Une grande partie de l’ADN est de retour comme l’a dit Sir Alex Ferguson. " Ce soir, la pression est clairement dans le camp anglais. United ne peut pas se louper ce soir. Eu égard aux dépenses somptuaires engagées ces dernières années. Sur la pelouse, les deux formations seront probablement plus proches qu’il n’y paraît. Manchester devra éviter de tomber dans ses travers habituels. " United marque difficilement. Ils ont besoin de penalties pour faire la différence. On verra aussi comment United réagit en cas de coup dur. Ils ont parfois besoin d’une petite gifle, d’être menés tôt dans le match pour se réveiller. " Pogba, Fernandes, Rashford et consorts n’ont qu’une marge d’erreur très réduite ce mercredi. La chute serait terrible.