Manchester United et l'AS Rome, du caviar après les fêtes !

À Bruges, on se dira à coup sûr, que le tirage au sort n’a pas été clément. Et pourtant, United, actuel 7e e son championnat, ramène à un excellent souvenir, fugace. Il y a quatre ans, le Club, de Michel Preud’Homme, a mené 0-1 à Old Trafford, l’espace de cinq minutes. L’envoi de Victor Vazquez, dévié par Januzaj, puis par Carrick, trompe le gardien de Manchester. Nous étions alors au stade des barrages de la Ligue des Champions.

Ensuite Manchester s’est imposé 3-1 grâce notamment à un but de… Fellaini. Bruges avait existé un court instant. Au retour, Manchester s’est imposé 0-4 à Bruges. Là, il n’y avait pas eu de match. Mais cette fois-ci, on sent le Club armé pour la revanche. Manchester United n’a remporté que onze de ses 25 matches joués cette saison. Les Mancuniens ont échoué à Astana, Bournemouth, Newcastle, ont partagé à Alkmaar et contre….Rochdale. Après, Martial, Rashford, Lingard, c’est du lourd… Et pour briller, Bruges devra égaler chez lui ce qu’il produit à l’extérieur.

Dans cette campagne de Ligue des Champions, le Club a pris 2 points en dehors de ses bases (au Real et à Istanbul) et un seul chez lui (face au Gala). Sur un match, le Club de Bruges a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les plus grands (au PSG et au Real). Si l’on additionne les scores des deux matches, c’est plus compliqué (6-0 face au PSG et 5-3 pour le Real). A Bruges de tenir la distance sur une double confrontation avec un club mythique mais qui court un peu derrière son passé et qui cette saison est intrinsèquement inférieur au Real et au PSG.