Mais pourquoi Eden Hazard est-il si peu utilisé en Europa League ?

13% de temps de jeu en Europa League, soit 3 petites apparitions dont une seule titularisation en 10 matches avec Chelsea, c’est le maigre bilan actuel d’Eden Hazard sur la scène européenne.

Cela paraît incompréhensible de se passer de son meilleur joueur en Coupe d’Europe mais c’est bien ce qu’a décidé de faire Maurizio Sarri, le coach italien des Blues.

Pourtant, le Belge est le joueur le plus décisif du club londonien. En 42 matches disputés avec Chelsea, Hazard a été buteur ou passeur à 28 reprises. Alors, pourquoi se passer de lui ? Tout d’abord, parce que le parcours européen de Chelsea n’a jusqu’ici posé aucun souci (10 matches et pas la moindre défaite fac, il est vrai, à des adversaires modestes). Autant dès lors laisser Eden Hazard au repos et l’impliquer plus tard. Le but étant de l’utiliser pour des échéances plus importantes comme la lutte que livre Chelsea pour une place en Ligue des Champions et à la Premier League.

Bref, à Prague, ce jeudi soir, pour le quart de finale face au Slavia, Hazard sait ce qui l’attend : une place sur le banc.