Lukaku marque en sortant vainqueur d'une...partie de billard avec le gardien adverse

Ce jeudi soir, en match retour des 16e de finale d'Europa League, l'Inter affrontait Ludogorets. Vainqueurs 2-0 à l'aller, les Intéristes abordaient cette rencontre dans un fauteuil assez confortable. Menés 0-1 à la 26e minute, les Nerazzurri n'ont pas paniqué et renversé la tendance à la mi-temps, en menant 2-1.

A noter que le deuxième but est signé Romelu Lukaku, un brin chanceux sur le coup. Trouvé par une louche parfaite d'Alexis Sanchez en profondeur, le Diable se détend et catapulte une tête...sur le gardien. Un portier bien malheureux puisque le cuir rebondit ensuite...sur la tête de Lukaku en pleine extension et termine sa course au fond des filets. Une partie de billard rocambolesque qui sourit donc à notre compatriote, à nouveau buteur.