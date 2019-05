Lucas Torreira, le Kanté d’Arsenal

Transféré l’été dernier de la Sampdoria après une Coupe du Monde réussie, le jeune uruguayen Lucas Torreira (23 ans) n’a pas tardé à s’imposer du côté d’Arsenal. Et pour cause : les Gunners attendaient depuis longtemps qu’un milieu de terrain combatif aussi doué à la récupération qu’à la relance s’impose chez eux.

2 décembre 2018, Arsenal reçoit Tottenham. Dans les rangs des rouges et blancs, un certain Lucas Torreira joue son premier derby du nord de Londres. Après 77 minutes de bataille, de courses de son propre rectangle au rectangle adverse, il inscrit le quatrième goal de son équipe, son premier sous les couleurs d’Arsenal. Il se rue, le maillot enlevé, vers les tribunes d’un Emirates Stadium en pleine ébullition. Après avoir été menés 1-2, les Gunners s’imposent 4-2 contre leur plus grand rival. Lucas Torreira est élu homme du match. Après la rencontre, la BBC va même jusqu’à qualifier le transfert du petit uruguayen (1m68) comme n’étant “pas le plus cher mais certainement un des plus malins du dernier mercato”.



Trois mois plus tard, Arsenal se rend à Wembley pour le match retour. Lucas Torreira monte à la mi-temps avant de se faire exclure dans les arrêts de jeu suite à un tacle trop appuyé sur Danny Rose. Les équipes se quittent sur un match nul (1-1).

Lucas Torreira, c’est ça : de la jeunesse et de la fougue qui l’amènent à donner souvent le meilleur, parfois le pire. En plus d’une combativité qui flirte parfois avec la limite, son gros volume de jeu et son nombre impressionnant de récupérations de balle l’ont vite placé parmi les meilleurs milieux défensifs de Premier League. Et forcément, un marathonien au petit gabarit ne peut s’imposer en Angleterre sans être comparé à N'Golo Kanté, le milieu de Chelsea. Il est vrai que les deux joueurs se ressemblent, tant au niveau du format (1m68 pour les deux) qu’au niveau du style de jeu. Les qualités de l’un sont celles de l’autre. Si l’Uruguayen a des réflexes plus offensifs grâce à sa formation, Kanté a, lui, dû s’habituer à davantage jouer vers l’avant cette saison sous les ordres de Mauricio Sarri.

L’expérience, la régularité et le palmarès parlent pour le Français de 28 ans, qui a notamment déjà deux titres en Premier League à son actif en plus d’une Coupe du Monde. Cependant à 23 ans, l’avenir de Lucas Torreira semble radieux. A cet âge, Kanté jouait encore à Caen.

Les deux inépuisables milieux devraient s’affronter une quatrième fois mercredi en finale d’Europa League, Kanté étant toujours incertain. Après s’être rencontrés en championnat mais aussi en quart de finale de la dernière Coupe du Monde, l'avantage est à 2-1 pour N'Golo Kanté. Mercredi soir, Lucas Torreira aura l’occasion d’ajouter une première ligne à son palmarès.