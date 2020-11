Lob contre le Standard, bijou contre Benfica : Kemar Roofe s’éclate en Europa League - © RUSSELL CHEYNE - AFP

Lob contre le Standard, bijou contre Benfica : Kemar Roofe s’éclate en Europa League - Football... Le Standard de Liège s'est imposé dans les dernières secondes (2-1) face au Lech Poznan pour le compte de la 4e journée du groupe D de l'Europa League jeudi soir. Les Rangers et Benfica s’affrontaient dans la deuxième rencontre du groupe. Les Ecossais ont mené 2-0 après les buts de Arfield et Roofe, mais ont finalement partagé l’enjeu suite aux réalisations de Tavernier (contre-son-camp) et Pizzi.