Lloris félicite l'Antwerp, Mourinho évoque un "match horrible" de son équipe

Hugo Lloris - © RTBF

Lloris : "L’Antwerp a mérité sa victoire mais nous devons nous interroger" - Antwerp -... L’Antwerp est parvenu à surprendre un Tottenham dans un mauvais soir jeudi pour prendre seul la tête du groupe J de l’Europa League. Pourtant favoris, les Anglais n’ont pas justifié leur statut en s’inclinant 1-0. Perforé par une frappe de Refaelov, le gardien français des Spurs Hugo Lloris déplore la façon dont son équipe a abordé la rencontre. "On n’a pas fait ce qu’il fallait en première mi-temps, surtout en termes d’intensité", affirmait-il après la rencontre au micro de Pierre Deprez. "On a perdu beaucoup trop de duels, on avait du mal à mettre du rythme dans nos passes et dans nos courses. On était logiquement menés 1-0 En deuxième mi-temps c’était mieux mais en face nos adversaires étaient bien organisés. Ils ont fait les efforts jusqu’au bout, ils se sont battus jusqu’au bout et je pense qu’ils méritent leur victoire. A nous de nous remettre en question pour éviter ce genre de performances." Lloris a ensuite réfuté un manque d’implication de son équipe qui n’a pas aligné ses meilleurs joueurs d’entrée de jeu. "On a préparé le match comme il se devait mais on n’a pas fait ce qu’il fallait. La responsabilité, on doit tous la partager", a-t-il expliqué avant d’évoquer la suite du parcours européen. "Il reste encore quatre matches dans cette Europa League pour finir en tête de ce groupe parce que c’est notre objectif. En perdant ce match, on se rend les choses plus compliquées. Il faut donner du crédit à l’Antwerp mais il y a des questions à se poser et il ne faudra pas répéter les mêmes erreurs."