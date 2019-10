Lestienne : "Une très grande différence de niveau, mais on avait dit la même chose à Séville"

Maxime Lestienne se montrait lucide après la défaite du Standard sur la pelouse d’Arsenal (4-0) ce jeudi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de l’Europa League. L’ailier liégeois tenait toutefois à positiver, en rappelant que la saison dernière, les Rouches avaient été écrasés 5-1 à Séville avant de s’imposer 1-0 au retour…

"Aujourd’hui, il y avait une très grande différence de niveau entre les deux équipes, a analysé Maxime Lestienne après la rencontre. En début de match, on a laissé Arsenal un peu trop jouer. On a essayé de se remettre en question à la mi-temps, mais ça allait vraiment vite. C’est malheureux, car on a eu l’opportunité de faire mieux en contre-attaque car il y avait des espaces, mais on n’était pas dans un bon jour. C’est différent des matches de championnat : le terrain est immense, ça va tellement vite, et on les a trop regardés. On avait dit la même chose la saison dernière à Séville où on avait perdu 5-1, mais on avait gagné au retour à Sclessin. Il ne faut pas baisser les bras !"