Lestienne : "Je ne me suis pas encore fait pardonner toutes mes occasions ratées, mais je suis content"

Maxime Lestienne retiendra cette soirée d’Europa League, tout comme les supporters du Standard n’oublieront pas son but… Le Belge s’est mué en "sauveur" pour le Standard ce jeudi soir face à Francfort en offrant le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Il était forcément très heureux à l’issue du match.

"J’ai vu qu’il y allait avoir un long ballon sur Obi, et on connaît sa qualité. Je savais que le ballon pouvait arriver dans mes pieds et voilà, j’ai marqué. On a gagné, je suis content. Je pense que je ne me suis pas encore fait pardonner pour toutes les occasions que j’ai ratées la semaine passée et les matches précédents mais aujourd’hui je suis content surtout pour la victoire et maintenant l’ambiance, les supporters, ça fait du bien" expliquait-il à sa sortie du terrain.

Le joueur est extrêmement lucide sur sa situation : "En début de saison tout allait bien, tout rentrait. Puis il y a eu un petit creux, je manquais de réussite et peut-être de concentration. Aujourd’hui c’est rentré, j’espère rester sur ma lancée."

Le public a évidemment eu son rôle à jouer dans ce scénario 'standardesque': "La première mi-temps était un peu calme, en deuxième tout le monde s’est réveillé et quand on a le douzième homme avec nous, on ne peut que faire de bonnes choses."